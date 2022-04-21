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Экс-депутат рады Кива запросил политическое убежище в РФ

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Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива запросил политическое убежище в России и гражданство страны. Об этом 21 апреля он сообщили в своем Telegram-канале, опубликовав фото обращения к русскому народу и президенту РФ Владимиру Путину.

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«Прошу разрешить предоставить мне политическое убежище и возможность быть гражданином Российской Федерации», — говорится в его обращении.

Как добавил политик, Россия и Украина в настоящее время находится на непростом пути, но он принесет странам мир и порядок. По его мнению, украинцы и русские остаются одним народом, а Украина должна стать частью России.

Как продолжил Кива, он много лет вел оппозиционную деятельность на Украине, при этом Киев начал возрождать фашизм, который надо остановить. Уголовные дела в отношении политика возбуждены, по его мнению, по политическим мотивам.

В завершение обращения Кива поклялся защищать Россию и укреплять ее государственные границы.

19 апреля член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что экс-депутат Верховной рады намерен попросить политическое убежище не в «свободной» Европе, а в России, где действительно способны защитить и отстоять правду. Он подчеркнул, что Кива готов приехать в Россию.

О намерении попросить политическое убежище в РФ экс-депутат Верховной рады Кива заявил ранее в этот день. По его словам, Киев устраивает массовое уничтожение украинского народа, нарушает нормы закона и морали, а также совершает террористические акты против мирных граждан.

Днем ранее стало известно, что Генеральная прокуратура Украины обратится к РФ с требованием выдать Киву. Выдача экс-депутата рады необходима для проведения с ним следственных действий.

6 марта генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Кива обвинен в государственной измене, покушении на территориальную целостность Украины, пропаганде войны и незаконном обращении с оружием. Сам политик тогда заявил, что узнал об обвинении еще 29 января, поэтому улетел в Испанию. Оттуда он прилетел в Москву.

В феврале Кива заявил, что территориальная оборона Украины убила десятки мирных жителей в Киеве. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский пытается увеличить количество жертв конфликта. После этого его исключили из «Оппозиционной платформы — За жизнь».

17 февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

На фоне обострения в регионе Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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