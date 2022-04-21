Три больницы в Орске оштрафовали за нарушение обращения с отходами
Три медицинских учреждения оштрафовали за нарушения обращения с медотходами в Орске (Оренбургская область). Об этом сообщает прокуратура региона.
Проверка была проведена в четырех учреждениях — городских больницах № 2 и 3, онкологическом диспансере и областной психиатрической больнице № 3. По итогам проверки возбуждены дела об административных правонарушениях, связанных с нарушениями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Об этом сообщает «Урал56.Ру».
Руководству учреждений внесены представления об устранении нарушений. Юридические лица привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.