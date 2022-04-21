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Стоимость проезда намерены повысить в нижегородском транспорте

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Власти Нижнего Новгорода планируют повысить стоимость проезда в общественном транспорте впервые за пять лет. Об этом ИА «НьюсНН» сообщили в региональном правительстве.

Окончательное решение пока не принято, однако проект уже одобрила антикоррупционная экспертиза. В случае подписания документа стоимость одной поездки возрастет до 35 рублей при оплате наличными и до 30 рублей при оплате безналичным способом. При использовании электронного кошелька билет с пересадкой в течение 60 минут обойдется в 30 рублей, а билет с пересадкой за 90 минут — в 45 рублей.

Отмечается, что стоимость проезда не менялась в городе с 2017 года. За это время, по данным минтранса, топливо подорожало на 30–60%, а цены на электроэнергию выросли на 20%.

Сейчас вся выручка перевозчиков уходит на выплату зарплат сотрудникам, оплату налогов и коммунальных услуг, топлива и электричества.

В конце марта «Известия» сообщали, что общероссийское объединение пассажиров попросило премьер-министра России Михаила Мишустина рекомендовать главам субъектов заморозить цены на проезд в общественном транспорте на шесть месяцев. Инициативу также направили полномочным представителям президента РФ во всех восьми федеральных округах. При этом в ряде городов России в этом году уже начали повышать цены на проезд или анонсировали такие планы.

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