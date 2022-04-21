Меньше 150 квартир в аварийных домах осталось расселить в Татарстане

Жители 147 квартир в аварийных домах ожидают переселения в Татарстане. Об этом сообщил премьер-министр республики Алексей Песошин в рамках заседания Госсовета.

Программу переселения на 2013–2017 годы Татарстан выполнил полностью. Ее стоимость оценивается более чем в 5 млрд рублей.

«Это 8070 квартир общей площадью 286 тыс. кв. м. Там проживало 20 396 человек. Эта программа завершена», — цитирует Песошина ИА «Татар-информ».

В следующую программу входят дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Их необходимо расселить до конца 2023 года. В программу входят 85 домов с населением 1755 человек. Осталось расселить 147 квартир.

11 квартир расположены в Казани. По словам Песошина, некоторые жильцы отказываются от переселения или вступают в наследство. Еще 136 аварийных квартир расположены в десяти муниципалитетах.

Песошин уточнил, что власти планируют завершить программу досрочно.