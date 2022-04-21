Ульяновская компания разрабатывает уникальное программное обеспечение

Ульяновские разработчики намерены занять освободившиеся после ухода иностранных компаний ниши. Об этом 21 сообщила Ulpravda.ru.

В России не просто имеются отече­ственные разработки, их уже не первый год успешно внедряют в сферу информационных технологий. IT-компания ZeBrains —резидент инновационного центра «Сколково» — занимается созданием программного обеспечения для заказчиков уже 6 лет. Основная деятельность компании направлена на внедрение IT-решений для бизнес-клиентов из России.

«Мы не только внедряем свои разработки, но и выполняем заказы на разработки систем от бизнеса, а бизнес всегда требует какие-то конкурентные преимущества и адаптацию решений под свои задачи, двух одинаковых бизнесов практически не бывает», — объяснил генеральный директор компании Рамиль Зайнеев.

На данный момент ZeBrains работает над несколькими проектами: в списке разработок — сервис по ресурс-менеджменту, система мониторинга, которая поможет определить загрузку специалистов с определенными компетенциями. Продукты, которые разрабатываются в компании, могут заместить импортные товары и крупные IT-бренды, ушедшие с российского рынка.

Сотрудник компании Антон Астафьев рассказал, что чаще всего до определенного момента «переиспользовались» решения, которые были написаны иностранными программистами. «Сейчас мы всеми усилиями стараемся, чтобы наши собственные сервисы были на уровне и помогали решать те же самые задачи также как минимум или более эффективно», — заявил он.

С уходом зарубежных компаний интерес к отечественным решениям со стороны коммерческих и бюджетных заказчиков растет. Это новый толчок к ускоренному развитию ульяновских IT-специалистов.