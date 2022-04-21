Минпромторг: IKEA и Inditex могут снова открыть магазины в России
Шведская компания IKEA и испанская сеть Inditex рассматривают возможность снова открыть магазины в РФ после настройки логистики поставок товаров. Об этом 21 апреля сообщил заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
«IKEA важно, чтобы ассортиментная матрица была наполнена, и сейчас им это делать сложно. Когда компания найдет выход, будет открываться. Тем более IKEA сама строила свои магазины», — сказал он, уточнив, что оставлять кому-то торговые площади компании было бы неэффективным решением.
Он напомнил, что компания не только поставляла продукцию в страну, у нее также есть заводы по производству в России. При этом Евтухов отметил, что ряд иностранных производителей приостановил деятельность в РФ из-за проблем с логистикой и поставками продукции.
«Они планируют в обозримой перспективе возобновить деятельности. Уходить не хотят, так как российский рынок большой. То же самое касается компании Inditex», — сказал он.
Inditex, которой принадлежат Oysho, Pull & Bear, Zara, Massimo Dutti, Bershka, заявила о приостановке работы в РФ 5 марта. Представители сети уточняли, что в текущих обстоятельствах не могут гарантировать непрерывность операций и коммерческих условий в России.
IKEA заявила о приостановке деятельности в России и Белоруссии 3 марта.
Ранее за последние несколько месяцев продажи в России приостановили многие иностранные организации, в том числе Karl Lagerfeld, Hennes & Mauritz (H&M) Group, LPP Group, ASOS , Lego, Apple и др.
Международные компании приостанавливают сотрудничество с Россией на фоне санкций западных стран. Санкции были введены после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения Донбасса. За несколько дней до этого ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве.
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