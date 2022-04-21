Эксперт заявил об отсутствии урона для РФ из-за отказа OMV от нефти

Австрийская государственная нефтегазовая компания OMV сможет заместить нефть из России на своих заводах, но серьезного урона для российских поставщиков это не принесет. Австрийские перерабатывающие мощности не являются ключевыми для поставок нефти из РФ, заявил «Известиям» независимый энергоэксперт Валдис Плявиньш в четверг, 21 апреля.

Ранее в этот же день представитель OMV рассказал, что компания приостановила переработку российской нефти. По его словам, доля нефти из РФ на нефтеперерабатывающих заводах компании всегда была довольно небольшой, и в марте эти объемы заменили другой сырой нефтью с рынка.

Плявиньш также подчеркнул, что OMV перерабатывала лишь незначительное количество российской нефти, поэтому отказ от нее не будет серьезным ударом для РФ.

Он отметил, что заявления об отказе от импорта энергоресурсов из России в последнее время звучат достаточно часто от различных энергетических и нефтяных компаний, и всех их связывает лишь одно: ни одна из них не имеет серьезной зависимости от российских поставок, будь то нефть, газ или уголь.

В качестве примера эксперт привел заявление руководства крупнейшего немецкого энергоконцерна E.ON об отказе от российского газа, прозвучавшее 16 марта на фоне операции Москвы в Донбассе.

Что же касается замещения российской нефти в Евросоюзе, здесь возникает гораздо больше вопросов, отметил Плявиньш. Необходимо понимать, что значительное количество российской нефти перерабатывается на тех заводах, в которых определенными долями владеет «Роснефть». Это, например, одни из крупнейших немецких НПЗ в Карлсруэ, в Шведте и в Фобурге-ан-дер-Донау в Баварии. И вытеснить российскую нефть оттуда будет гораздо сложнее, считает энергоэксперт.

«Вдобавок, нужно понимать, что повышение спроса на другие сорта нефти вызовет повышение их цены, а это, в свою очередь, приведет к удорожанию продукции НПЗ, что резко снизит их конкурентоспособность по сравнению с перерабатывающими российскую нефть заводами», — добавил он.

Учитывая те скидки, с которыми российская нефть продается уже сейчас, можно с уверенностью говорить о том, что покупатели обязательно найдутся, подчеркнул специалист. А вот компенсировать потерю российской нефти без серьезных ударов по «кошельку» зарубежным переработчикам не удастся, заключил он.

Ранее в этот день кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выступила против введения эмбарго на поставки российских нефти и газа. Она указала, что инициатива обернется негативными последствиями для французов. Эмбарго на нефть и газ из России беспокоит также Италию, Австрию, Нидерланды, которые опасаются экономического хаоса. ФРГ за последнее время стала более серьезно относиться к разрыву отношений с Москвой, поскольку 40% закупаемого Берлином газа поставляется из РФ.

5 апреля немецкая газета Die Welt сообщила, что запрет на импорт российских энергоресурсов может оставить страны Европы с пустыми полками и без рычагов давления на Москву. Отмечалось, что члены ЕС по-разному относятся к введению данного запрета.

23 марта президент России Владимир Путин заявил на совещании с правительством, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. После этого некоторые западные страны заявили, что не собираются следовать требованию Москвы.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

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