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На Украине кадр из сериала выдали за убийство девушки

Журналист Малькевич: фейк с мертвой девушкой в коллекторе оказался кадром сериала «След»
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В Telegram-канале журналиста и телеведущего Александра Малькевича Media МалькевиZ появилось опровержение фейка с якобы мертвой девушкой, обнаруженной в коллекторе села Бородянка. Фото было опубликовано почти две недели назад, 8 апреля, в одном из украинских Telegram-каналов.

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Малькевич в четверг, 21 апреля, сообщает, что приложенный украинской стороной снимок является стоп-кадром из российского криминального телесериала «След», который появился на экранах страны еще в 2007 году.

«Всё по классике: «мирные жители пали от рук оккупантов». Однако в результате расследования моей команды было установлено, что данное фото сделано не в Бородянке, а является кадром из популярного сериала «След», который транслируется на Пятом канале», — говорится в публикации журналиста.

Также он уточняет, что девушка на фото — это актриса, которая сыграла роль бухгалтера Ирины Черновской в серии под названием «Неформалка».

В начале апреля украинская сторона начала распространять сообщения о большом числе жертв среди мирного населения в Буче якобы из-за действий российских военных. В Минобороны РФ назвали это очередной провокацией.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны, это хорошо срежиссированное трагическое шоу.

Этим же днем постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе пресс-конференции представил журналистам доказательства постановочного характера распространенных украинской стороной сведений о произошедшем в городе Буче.

2 и 3 апреля украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв среди мирного населения в Буче. 3 апреля в Минобороны России заявили, что все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией. В ведомстве подчеркнули, что за время нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал от насильственных действий.

24 февраля Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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