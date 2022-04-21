Калужанам за год стало дороже печь кулич к Пасхе

Покупка продуктов, необходимых для приготовления кулича и творожной пасхи, обойдется калужанам значительно дороже, чем год назад. Об этом 21 апреля сообщила газета «Весть».

Статистику цен на продукты, необходимые для приготовления кулича, представили в Калугастате: по сравнению с мартом прошлого года, цены на сахарный песок выросли более чем на 70%, сливочное масло — на 30%, дороже стали также мука, сухофрукты, молоко, сметана, творог и яйца.

Отмечается, что в среднем продукты питания в Калужской области в сравнении с прошлогодним аналогичным периодом стали дороже на 7,5%.