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Мэр Омска рассказал о будущей застройке частного сектора в центре города

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В Омске начали прорабатывать вопрос застройки частного сектора новыми домами, чтобы учесть интересы горожан, муниципалитета и застройщиков. Об этом мэр города Сергей Шелест заявил на пресс-конференции 21 апреля.

«Дома, провалившиеся под землю, не красят наш город. Пока это наследие есть, город не может считаться современным. Создали рабочую группу, куда вошли профильные замы, депутатский корпус и строительное сообщество. Сегодня первый сбор», — цитирует мэра ИА «Город55».

По словам градоначальника, существуют пробелы в части законодательного уровня. После того как власти выработают свою позицию, они попробуют создать условия для всех заинтересованных сторон.

Как уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН», о планах по застройке частного сектора в центре Омска мэр рассказал в марте этого года. Тогда Сергей Шелест отметил, что уже есть две потенциальные компании, готовые заняться данным проектом. Жителей домов он призвал не беспокоиться и пообещал им улучшение жилищных условий.

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