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Последние звонки проведут в Удмуртии 21 мая

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Последние звонки для старшеклассников проведут в Удмуртии 21 мая. Об этом сообщает ИА «Сусанин» со ссылкой на министерство образования и науки республики.

Торжественные мероприятия состоятся в очном формате. В учебных заведениях будут выполнены рекомендации Роспотребнадзора для предотвращения распространения COVID-19. В 2020 и 2021 годы последние звонки проходили с ограничениями из-за пандемии.

В день мероприятий в республике ограничат торговлю алкоголем. Штраф за нарушение составляет до 300 тыс. рублей.

Согласно исследованиям образовательной компании MAXIMUM Education, порядка 42% одиннадцатиклассников в России не определились с будущей профессией. 30% участников опроса уже нашли свое призвание, а 28% школьников не готовы ничего планировать, так как жизнь слишком непредсказуема.

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