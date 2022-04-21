Двухлетний ребенок выпал из окна в Екатеринбурге

Двухлетний ребенок госпитализирован после падения из окна в Екатеринбурге. В отношении матери составлен административный протокол.

Инцидент произошел на улице Мурзинской в Кировском районе. По данным правоохранительных органов, ребенок выпал из окна квартиры на втором этаже. У мальчика диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, множественные переломы свода и основания черепа, переломы ребер и компрессионный перелом позвоночника. Пострадавший госпитализирован, пишет «ТагилСити.Ру».

В полиции уточнили, что в момент происшествия матери дома не было. Она ушла к знакомой, оставив присматривать за малышом десятилетнего сына. Школьник рассказал, что его младший брат играл в комнате, пока он сам находился на кухне. Маленький ребенок забрался на подоконник и упал.

Административный протокол составлен по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

19 апреля в Амурской области из окна выпал пятилетний мальчик. Ребенок остался без присмотра, когда его мать вышла в магазин. Пострадавший доставлен в больницу.