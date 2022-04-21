Жителя Брянска оштрафовали на 35 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ

Жителя города Клинцы в Брянской области наказали за дискредитацию российских военных. Об этом сообщает 21 апреля NASHBRYANSK.RU со ссылкой на горсуд.

По информации издания, молодой человек разместил в социальной сети «ВКонтакте» публикацию с едкой и необоснованной критикой спецоперации России по защите Донбасса, за это в отношении него было возбуждено административное дело.

По решению Клинцовского городского суда мужчина получил штраф в размере 35 тыс. рублей.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса

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