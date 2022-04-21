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Госдума продлила полномочия главы Центробанка Набиуллиной на пять лет

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Госдума 21 апреля продлила полномочия главы Центробанка (ЦБ) России Эльвиры Набиуллиной на пять лет. За проголосовали 338 депутатов, против — 83 депутата, воздержавшихся не было.

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«Спасибо большое за доверие, за выраженную поддержку большинством Думы. Я уверена, что совместно и при конструктивном подходе — о чем многие говорили, и я это разделяю — мы сможем пройти этот сложный период и решить задачи, чтобы наша страна жила лучше и жили лучше люди», — сказала Набиуллина после переназначения.

18 марта в пресс-службе Госдумы сообщили, что президент РФ Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента кандидатуру Набиуллиной на пост главы регулятора. По инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина было принято специальное решение, чтобы Набиуллина до рассмотрения ее кандидатуры на переназначение отчиталась о работе ЦБ за прошедший год.

Председатель Банка России назначается Госдумой простым большинством голосов от общего числа депутатов. По закону президент должен представить на рассмотрение Госдумы кандидатуру не позднее чем за три месяца до истечения срока полномочий. В случае с Набиуллиной — до 24 марта.

Набиуллина возглавила Центробанк РФ в июне 2013 года. В сентябре того же года банк получил полномочия мегарегулятора финансового рынка и интегрировал в свою структуру Федеральную службу по финансовым рынкам.

В июне 2017 года Госдума проголосовала за продление полномочий Набиуллиной во главе Банка России еще на пять лет, то есть срок ее полномочий должен был закончиться в июне 2022 года.

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