Объезд аварийного моста закрыли из-за паводка в Удмуртии

Ограничение движения ввели на трассе в Киясовском районе Удмуртии из-за разлива реки. Временная объездная дорога аварийного моста затоплена.

Паводок отмечается на реке Шихостанка. Из-за разлива сохраняется угроза размыва полотна дороги, пишет Udm-info.ru. Жителей деревень Аксарино и Шихостанка отправляют в объезд через село Первомайский. Проезд по дороге будет восстановлен, когда спадет уровень воды.

Министр транспорта Удмуртии Алексей Горбачев отметил, что в 2022 году власти заказали проектную документацию для ремонта моста. Реконструкция переправы запланирована в 2023–2025 годы.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области 21 апреля из-за паводка закрыт проезд по четырем подтопленным мостам. За последние сутки стал доступен проезд по четырем переправам в Домбаровском, Бузулукском районах и Орске.