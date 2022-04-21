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Песков высказался о национализации имущества компаний из недружественных стран

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге в четверг, 21 апреля, высказался о национализации имущества компаний из недружественных стран.

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«Здесь вряд ли может быть обобщенный подход. Компании ведут себя по-разному. Какие-то приостанавливают деятельность, продолжая выполнять обязательства перед сотрудниками, выполняя наше законодательство. Есть случаи, когда обязательства не выполняются», — сказал он.

По словам Пескова, каждый конкретный эпизод является предметом особого внимания правительства.

«Наши курирующие министерства этим занимаются», — заключил он.

15 апреля вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев допустил, что национализация имущества ушедших из РФ западных компаний произойдет, если на Западе будут изыматься российские активы. По его словам, подобные действия западных стран находятся вне рамок правового поля.

14 апреля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон не вернет российским бизнесменам их активы, которые были арестованы в связи с введенными против РФ новыми санкциями. Он отметил, что в Белом доме продолжаются дискуссии по данному вопросу.

16 марта Песков назвал действия ряда стран в отношении российских бизнесменов бандитизмом на государственном уровне. Он подчеркнул, что это отчетливо демонстрирует крах святости частной собственности в этих государствах.

Ряд стран, в том числе США, вводят новые санкции против РФ, а иностранные компании уходят с рынка в стране на фоне проводимой Россией с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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