Ребенка госпитализировали после нападения собаки в Оренбуржье

Домашняя собака напала на двухлетнего ребенка в Бугуруслане (Оренбургская область). Мальчик госпитализирован.

По данным правоохранительных органов, ребенок играл с собакой во дворе. В процессе игры пес покусал мальчика за щеку и шею. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

Пострадавшего доставили в местную больницу, где врачи оказывают ему необходимую помощь. Полиция проводит проверку по факту инцидента.

18 апреля в Петропавловске-Камчатском было возбуждено уголовное дело по факту нападения стаи бездомных собак на девятилетнюю девочку. Пострадавшая получила рвано-укушенные раны различных частей тела. Агрессивных псов разогнали очевидцы, ребенка доставили в больницу.