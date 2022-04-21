Прямой эфир
Экономика
Госдума продлила полномочия главы Центробанка Набиуллиной на пять лет
Мир
Годовая инфляция в Европе по итогам марта ускорилась до 7,4%
Общество
Число погибших в тверском НИИ увеличилось до двух человек
Спорт
Федерация тенниса РФ направит юридические обращения после недопуска на Уимблдон
Мир
РФ закрывает консульства прибалтийских стран и высылает их сотрудников
Экономика
Минпромторг заявил о желании IKEA и Inditex вернуться на российский рынок
Интернет
Мишустин поручил создать отечественный магазин приложений к 1 июня
Интернет
Суд оштрафовал Google на 7 млн рублей за ролики с призывами к терроризму в РФ
Мир
Spiegel спрогнозировало отставку Шольца из-за его позиции по Украине
Мир
Путин поручил заблокировать промышленную зону «Азовстали»
Экономика
Криптобиржа Binance ограничит доступ пользователей из России

Отопление отключат в Уфе в последние дни апреля

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отопление в Уфе (Республика Башкортостан) планируют отключить на следующей неделе. Такую информацию в мэрии города предоставили сайту «МедиаКорСеть».

По данным властей, официального срока завершения сезона пока нет. Согласно нормативам, отопление отключают при повышении среднесуточной температуры воздуха до +8 градусов в течение пяти дней.

В 2021 году отопительный сезон был завершен 13 апреля.

На этой неделе в городе Волжском (Волгоградская область) после отключения отопления прекратили подачу горячей воды. Специалисты проводят гидравлические испытания систем на прочность. Водоснабжение отключено до вечера 22 апреля.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022