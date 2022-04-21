Отопление отключат в Уфе в последние дни апреля

Отопление в Уфе (Республика Башкортостан) планируют отключить на следующей неделе. Такую информацию в мэрии города предоставили сайту «МедиаКорСеть».

По данным властей, официального срока завершения сезона пока нет. Согласно нормативам, отопление отключают при повышении среднесуточной температуры воздуха до +8 градусов в течение пяти дней.

В 2021 году отопительный сезон был завершен 13 апреля.

На этой неделе в городе Волжском (Волгоградская область) после отключения отопления прекратили подачу горячей воды. Специалисты проводят гидравлические испытания систем на прочность. Водоснабжение отключено до вечера 22 апреля.