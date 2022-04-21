В ЯНАО создадут запасы лекарств для исключения возможности дефицита

Для исключения возможности дефицита лекарств в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) проводится досрочная закупка препаратов и медизделий в объеме годовой потребности. Об этом сообщило 21 апреля издание URA.RU со ссылкой на окружное заксобрание.

«Все необходимые лекарства приобретены с запасом на шесть месяцев, параллельно идут новые закупки в объемах годовой потребности», —сообщила председатель комитета заксобрания ЯНАО по соцполитике Надежда Гудкова.

Она также отметила, что ситуация с лекарственным обеспечением в округе стабильная: медицинские организации имеют достаточное количество препаратов для бесплатного обеспечения льготников.