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Челябинскую область планируют сделать лидером модной индустрии

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Челябинскую область планируют сделать лидером модной индустрии. Об этом 21 апреля сообщил URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Потенциал развития модной индустрии и легкой промышленности в регионе огромный. У нас для этого есть все необходимые ресурсы: и талантливые, известные в стране и в мире дизайнеры, и производственные мощности, и взыскательная публика. Осталось только выстроить необходимое взаимодействие, наладить цепочки кооперации, проработать возможность импортозамещения по ряду позиций», — рассказала министр экономического развития Челябинска Наталья Лугачева на встрече между представителями индустрии и министрами региона.

В качестве мер поддержки российских дизайнеров Лугачева предложила особые условия аренды в торговых центрах, откуда ушли иностранные производители одежды. Помимо этого было предложено создать творческое пространство — модный кластер в регионе по примеру существующих в стране технопарков, где на одном пространстве сосредоточатся швеи, модельеры, дизайнеры и конструкторы.

Директор АНО «Центр развития промышленных инноваций» Станислав Твердохлеб отметил, что многие отечественные производители одежды почти не имеют своего рынка, поэтому для развития отрасли необходимо менять трафик, спрос, работать над кадровой политикой и поставками оборудования.

После ухода зарубежных брендов с рынка из-за антироссийских санкций, которые ввели после начала спецоперации РФ по защите Донбасса, многие отечественные предприятия по изготовлению одежды заняли освободившуюся нишу. Так, развивая программу импортозамещения, эти предприятия готовятся предоставлять россиянам качественную одежду.

Отмечается, что миасская швейная фабрика «Спектр», ранее специализирующая только на изготовлении постельного белья, расширила свое производство и запустила линию одежды. Продукция фабрики реализуется по всей России через маркетплейсы.

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