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Песков рассказал о планах Путина посетить храм в Пасху

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин в Пасху традиционно посетит храм.

«Ожидаем, что посетит храм на Пасху, как он традиционно это делает», — сказал пресс-секретарь президента на брифинге 21 апреля.

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В этом году Светлое Христово Воскресение приходится на 24 апреля.

Сегодня, 21 апреля, православные верующие отмечают праздник чистый четверг. Историк и культуролог Наталия Зинович объяснила, что этот день связан с событиями Тайной вечери. Считается, что в это время Иисус Христос установил одно из главных церковных таинств — причастие. Она подчеркнула, что перед Пасхой люди готовились к крещению, приводили себя и свои дома в порядок. У православных традиционно принято проводить генеральную уборку, чтобы не отвлекаться от духовной подготовки к таинству.

19 апреля пресс-служба правительства Московской области сообщила о том, что к Пасхе планируется приготовить примерно 320 т куличей.

18 апреля стало известно, что стоимость обычного кулича весом 400–500 г в сетевых магазинах Подмосковья будет начинаться от 290 рублей, а на праздничных ярмарках — от 150 рублей.

В прошлом году в ночь с 1 на 2 мая Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя. Тогда глава государства поздравил с праздником православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху. Он также отметил плодотворную деятельность РПЦ и иных христианских конфессий, нацеленную на решение социальных проблем, поддержание гражданского мира, а также на развитие межрелигиозного и межнационального диалога.

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