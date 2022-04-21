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Песков напомнил о возможности военных ВСУ в Мариуполе сдаться

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У украинских военнослужащих была и остается возможность сложить оружие и сдаться. Об этом 21 апреля журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности обменять российских военных на безопасный проход украинских войск в Мариуполе.

«Такая возможность была еще до заявления Зеленского», — отметил Песков.

Президент Украины накануне заявил о готовности обменять пленных на своих военных в Мариуполе.

Ранее, 20 апреля, российские войска открыли пять гуманитарных коридоров для выхода гражданских лиц в городе. Как рассказал корреспондент «Известий», из домов, примыкающих к «Азовстали», вывезли около 100 мирных жителей.

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