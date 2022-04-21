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Австрийская OMV прекратила переработку нефти из России

В австрийской компании OMV заявили, что прекратили переработку нефти из России
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Австрийская нефтегазовая компания OMV приостановила переработку российской нефти. Об этом представитель компании заявил в четверг, 21 апреля.

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«В настоящее время мы не перерабатываем российскую нефть», — сказал он ТАСС.

По словам представителя OMV, доля российской нефти на нефтеперерабатывающих заводах компании всегда была довольно небольшой, и в марте эти объемы были заменены другой сырой нефтью с рынка, передает RT.

Ранее в этот день кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выступила против введения эмбарго на поставки российских нефти и газа, отметив, что подобного рода инициатива обернется негативными последствиями для французов. Такое мнение она высказала в ходе теледебатов со своим соперником во втором туре выборов, действующим французским лидером Эммануэлем Макроном, передает НСН.

Ле Пен подчеркнула, что в условиях эмбарго энергоресурсов России страна найдет новые рынки сбытов.

15 апреля вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что у Европы на данный момент нет разумной альтернативы ресурсам России, судьба промышленности и самих европейцев зависит от рациональности ЕС. По его мнению, антироссийские санкции могут привести к увеличению стоимости жизни в странах Евросоюза и США.

Эмбарго на нефть и газ из России беспокоит Италию, Австрию, Нидерланды, которые опасаются экономического хаоса. Также Германия за последнее время стала более серьезно относиться к разрыву отношений с Москвой, поскольку 40% закупаемого Берлином газа поставляется из РФ.

5 апреля немецкая газета Die Welt написала, что запрет на импорт российских энергоресурсов может оставить страны Европы с пустыми полками и без рычагов давления на Москву. СМИ отмечает, что члены Евросоюза по-разному относятся к введению данного запрета.

23 марта Путин заявил на совещании с правительством, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. После этого некоторые государства Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операциипо защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

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