Орел увеличил экспорт подконтрольной Госветнадзору продукции вдвое

Из Орловской области на экспорт отправили более 10 тыс. т животноводческой продукции, которую выработали предприятия региона с начала года: количество грузов увеличилось вдвое по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом. Об этом сообщило 21 апреля infoorel.ru.

На данный момент в страны дальнего и ближнего зарубежья вывезено более 500 т мяса и мясной продукции, 9 тыс. т кормов и кормовых добавок, а также более 150 т молочной продукции.

Получателями стали Гонконг, Литва, Латвия, Абхазия, Азербайджан, Грузия, Монголия, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Армения, а также ДНР и ЛНР.

В управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям отметили, что вся экспортируемая продукция соответствовала требованиям стран-получателей, а качество и безопасность подтверждены протоколами испытаний федеральных аккредитованных лабораторий.