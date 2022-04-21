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Экс-глава ОМВД из Курской области получил 13 лет колонии за госизмену

Суд дал 13 лет экс-главе ОМВД из Курской области Борзенкову за госизмену в пользу Украины
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Экс-начальник районного отдела полиции в Курской области Дмитрий Борзенков получил 13 лет колонии за государственную измену. Об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе суда.

«Приговором Курского областного суда Борзенков <…> признан виновным в совершении инкриминируемого ему деяния, ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 200 тыс. рублей, с ограничением свободы на срок один год, с лишением специального звания «подполковник полиции», — сказано в сообщении.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в установленные законом сроки, добавили в суде.

Борзенкова арестовали в июне 2020 года. По данным ФСБ, он передал Службе безопасности Украины секретные сведения, составляющие гостайну. Борзенкова уволили, Лефортовский суд Москвы заключил его под стражу.

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