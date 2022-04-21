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Экономика
Криптобиржа Binance ограничит доступ пользователей из России
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Эксперт заявил о подготовке клиентов Binance к ограничению доступа россиянам

Криптоэксперт Лиминь: клиенты Binance готовились к ограничению доступа пользователей из России
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Новость о том, что криптобиржа Binance ограничит доступ пользователей из России хоть и неприятная, но особого удивления не вызвала, так как крупные клиенты этой биржи стали готовиться к подобному варианту еще с начала введения Западом первых санкций. Об этом заявил «Известиям» финансовый директор, руководитель департамента торговых операций фонда на рынке криптоактивов ICB Fund Чэнь Лиминь в четверг, 21 апреля.

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Ранее в этот же день Binance сообщила, что для россиян, чьи активы на криптобирже превышают €10 тыс., будет ограничен доступ к площадке. Аккаунты таких пользователей переключатся в режим «только для вывода средств». Эти клиенты не смогут торговать на бирже или пополнять свои счета, а на закрытие позиций будет дано 90 дней. Ограничения вводятся на неопределенный срок, до дальнейшего уведомления.

Новым пользователям, чей баланс меньше €10 тыс., можно регистрироваться при выполнении всех соответствующих процедур верификации. Действующими останутся аккаунты тех клиентов, которые проживают вне России.

Руководство биржи приняло такие меры в соответствии с пятым пакетом санкций Евросоюза против Москвы, но полностью прекращать работу в РФ не планируется.

По словам Лиминя, Binance является идеальной площадкой для людей с крупным капиталом, так как на ней можно было держать деньги и не переживать за то, что их похитят или криптобиржа внезапно закроется.

«Вообще, централизованные площадки остаются самыми надежными в плане работы с цифровыми активами, в то время как децентрализованные аналоги вроде UniSwap или 1Inch не могут похвастаться аналогичным выбором инструментов и эффективностью сделок — размером комиссий, быстротой совершения операция», — рассказал он.

Проблема, по словам эксперта, в том, что другие крупные игроки, такие как FTX и Coinbase, приняли решение полностью перестать работать с россиянами еще месяц назад. А значит, особого выбора не остается — либо уходить на более мелкие площадки вроде KuCoin, распределять средства сразу на нескольких биржах и надеяться, что они продолжат работу с россиянами, либо осваивать DEX (децентрализованные биржи), полагает финансовый директор ICB Fund.

Второй вариант, по его словам, выглядит более предпочтительным с точки зрения долгосрочности, так как западные страны планируют и дальше ужесточать санкции, в то время как российские биржи, например Waves, пока не могут похвастаться хорошими торговыми условиями.

Накануне Федеральная налоговая служба (ФНС) заявила, что российским компаниям могут разрешить расчеты за экспортно-импортные операции в криптовалюте. Покупать и продавать ее для совершения подобных сделок можно будет только на криптобиржах.

За день до этого представители компании Positive Technologies сообщили, что по сравнению с 2020 годом количество атак на криптобиржи за 2021 год выросло на 44%, а сумма похищенных средств увеличилась до $14 млрд.

На фоне операции по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля, Москва столкнулась с новыми санкциями стран Запада.

Обстановка в Донбассе обострилась в феврале. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. На следующий день документы были ратифицированы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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