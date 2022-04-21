Проезд по четырем мостам закрыт в Оренбуржье из-за паводка

Уровень воды в водоемах Оренбургской области опускается в процессе паводка. На утро 21 апреля проезд закрыт по четырем подтопленным мостам.

По данным главного управления дорожного хозяйства, за последние сутки стал доступен проезд по мостам в Домбаровском, Бузулукском районах и Орске. Открыто движение по переправам через реки Орь и Самара.

Кроме того, больше нет перелива на подъезде к селу Степное от дороги Привольное-Песчаное в Илекском районе, в связи с чем движение открыто. Специалисты провели работы по восстановлению земляного полотна, а также демонтировали временные дорожные знаки. Об этом пишет 56orb.ru.

18 апреля сообщалось, что из-за паводка от «большой земли» оказались отрезаны четыре деревни во Владимирской области.