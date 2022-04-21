Японии предрекли «лесной шок» из-за антироссийских санкций

Введенное эмбарго на поставки ряда товаров из России, в том числе древесины, способно существенно ударить по японской строительной отрасли. Об этом 18 апреля сообщила газета Sankei Shimbun.

В материале уточняется, что под запрет попала продукция общей суммой около $160 млн, что составляет всего около процента от общего объема импорта в прошлом году ($15,5 млрд). Тем не менее, у Японии могут возникнуть проблемы, в частности на рынке жилья, потому что в строительстве довольно активно применяется древесина из России, импорт которой был ограничен.

В минувшем году Япония уже сталкивалась с «лесным шоком». Тогда цены на материалы резко взлетели из-за их острой нехватки.

«По данным японского Агентства лесного хозяйства, импорт древесины в Японию в прошлом году составил в стоимостном выражении около 120 миллиардов долларов, из которых на долю России приходилось 5,1%. Десять лет назад эта доля равнялась 4,5%. В Агентстве признают, что «великая лесная держава» Россия постепенно завоевывает все большее место на японском рынке древесины», — говорится в материале.

В статье также утверждается, что ограничения, по сути, еще в марте ввела сама Москва, их последствия ощущаются на рынке. По словам представителей японских компаний, российской строительной древесины в стране хватит на три месяца, а затем придется искать, чем «латать эту дыру».

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