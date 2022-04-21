Отличившимся в ходе спецоперации росгвардейцам вручены госнаграды

В Москве отличившимся в ходе специальной военной операции по защите Донбасса сотрудникам Росгвардии вручены государственные награды. Церемонию награждения провел главнокомандующий войсками Национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов в четверг, 21 апреля.

Как стало известно, указом президента РФ орденом Мужества награжден полковник полиции Юрий З. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены подполковники полиции Андрей Б. и Федор С.

Также за высокие показатели в служебно-боевой деятельности медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден генерал-майор полиции Андрей С.

«Благодаря высокому уровню профессионального мастерства, отваге и личному мужеству офицеров, которые в боевой обстановке грамотно руководили своими подчиненными, удалось предотвратить несколько нападений на войсковые колоны, избежать потерь среди личного состава подразделений, нанести противнику значительный урон в живой силе и технике, а также задержать большое число участников вооруженных формирований», — сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Как отметили в ведомстве, только в результате одного из боестолкновений с националистами подразделение Росгвардии уничтожило три минометных расчета, захватило несколько иностранных противотанковых ракетных комплексов и изъяло более 50 мин калибра 82 мм со взрывателями. Кроме того, ею была обнаружена тетрадь с записями о численности личного состава и количестве техники подразделений противника, точные координаты мест их дислокации и личные документы националистов.

Вручая награды, Виктор Золотов отметил высокий уровень профессиональной подготовки офицеров, поблагодарил их за добросовестное выполнение служебного долга и проявленные мужество и героизм.

Накануне, 20 апреля, сообщалось, что во Владивосток вернулся отряд Росгвардии, выполнявший задачи спецоперации по освобождению Донбасса. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко также отметил высокий профессионализм сотрудников ведомства и их человеческие качества. Глава региона вручил бойцам Росгвардии ведомственные и специальные награды. Кроме того, им были присвоены внеочередные специальные звания.

Ранее, 16 апреля, Росгвардия сообщила, что вертолетчики ведомства уничтожили группу украинских националистов и военную технику в тылу противника. Экипажи вертолетов ежедневно осуществляют вылеты из пункта базирования для выполнения служебно-боевых задач. При этом для того, чтобы легче идентифицировать цели и вовремя заметить замаскированные позиции противника, вертолетчикам приходится летать на малых высотах, рассказали в Росгвардии.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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