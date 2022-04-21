Глава ЦБ Набиуллина заявила, что России не грозит дефолт ввиду наличия финансовых ресурсов

Глава Центробанка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме 21 апреля, заявила, что РФ не грозит дефолт, страна имеет все необходимые финансовые ресурсы, чтобы противостоять ему.

«Что касается возможности дефолта, у России есть все необходимые финансовые ресурсы, никакой дефолт нам не грозит», — сказала она.

18 апреля председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков заявил, что разговоры о дефолте — искусственно созданная ситуация, которая вредит не только России, но и западным гражданам и компаниям.

17 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что дефолт в России — вопрос времени. По ее словам, санкции все глубже въедаются в российскую экономику. Она уверена: «Сотни крупных компаний и тысячи экспертов покинули страну. ВВП в России по нынешним прогнозам снизится на 11%». В ответ на это зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев завил, что дефолт России может обернуться дефолтом Европы.

13 апреля заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сказал, что США пытаются спровоцировать дефолт в РФ за счет запрета иностранных инвестиций в российские ценные бумаги. При этом он подчеркнул, что американская сторона готова жертвовать интересами собственных компаний, занимавших лидирующие позиции по капиталовложениям в экономику РФ.

Объективных причин для дефолта в России нет, он может быть только рукотворным, сказал 6 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Россия обладает всем необходимым потенциалом для выполнения обязательств, подчеркнул он.

16 марта глава Минфина РФ Антон Силуанов отметил, что Россия имеет средства для погашения внешнего долга, однако платеж может не дойти до конечных получателей, поскольку Запад заблокировал валютные резервы страны. Двумя днями ранее он заявил, что заморозку валютных счетов Центрального банка и российского правительства можно расценить как стремление Запада создать искусственный дефолт России.

Экономические и политические санкции против России были ужесточены странами Запада на фоне начала российской спецоперации по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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