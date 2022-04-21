Ребенок погиб при наезде мусоровоза в Липецке

Правоохранительные органы начали проверку по факту наезда мусоровоза на 11-летнего школьника в Липецке. Ребенок скончался на месте.

Трагедия произошла во дворе дома по улице Гагарина. По словам очевидцев, мальчик бегал и не заметил двигавшийся большегруз. Водитель мусоровоза также не заметил ребенка и совершил наезд, пишет LipetskMedia.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, устанавливаются точные обстоятельства происшествия.

19 апреля в Уссурийске женщина-водитель выехала на нерегулируемый перекресток и совершила столкновение с грузовиком. Двое пассажиров иномарки — трехлетний мальчик и 14-летняя девочка — доставлены с переломами в больницу.