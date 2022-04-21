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Минпромторг заявил о желании IKEA и Inditex вернуться на российский рынок

В Минпромторге заявили, что IKEA и Inditex могут открыть магазины в РФ после настройки логистики
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Шведская компания IKEA и испанская сеть Inditex, которой принадлежат бренды магазинов одежды Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka и другие, могут снова открыть магазины в РФ после настройки логистики. Об этом в четверг, 21 апреля, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

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«[Компании IKEA] важно, чтобы ассортиментная матрица была наполнена, и сейчас им это делать сложно. Когда компания найдет выход, будет открываться. Тем более IKEA сама строила свои магазины. Бросать их, оставлять кому-то — неэффективный ход», — сказал он в эфире проекта «Народный вопрос» «Народного фронта».

Евтухов подчеркнул, что бизнес-процесс IKEA построен так, что компания привозит продукцию из других стран, а также есть заводы по производству в России.

По словам министра, большинство приостановивших деятельность в РФ иностранных компаний сделали это не из-за самой спецоперации РФ по защите Донбасса, а в связи со сложностями в логистике и поставками продукции.

«Они планируют в обозримой перспективе возобновить деятельность. Уходить не хотят, так как российский рынок большой. То же самое касается компании Inditex. Они говорят, что российский рынок важен», — заключил Евтухов.

О решении приостановить работу в РФ Inditex сообщила 5 марта. В компании указали, что в текущих обстоятельствах Inditex не может гарантировать непрерывность операций и коммерческих условий в России. На долю РФ приходится около 8,5% операционной прибыли группы. 20 апреля управляющий компанией Оскар Гарсиа Масейрас заявил, что сеть планирует возобновить свою деятельность в России, «как только это будет возможным и позволят условия».

3 марта в IKEA заявили, что компания приостанавливает свою деятельность в России и Белоруссии на три месяца.

За последние месяцы продажи в России приостановили многие иностранные компании, в их числе бренд одежды Karl Lagerfeld, мировая сеть магазинов одежды и обуви Hennes & Mauritz (H&M) Group, компания LPP Group, которой принадлежат бренды Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay и др.

Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за санкций, которые были введены рядом стран Запада, после того как 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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