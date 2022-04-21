Новую водонапорную башню возвели в Бежаницах Псковской области

В поселке городского типа Бежаницы Псковской области заменили водонапорную башню. Об этом глава района Сергей Михеев сообщил на пресс-конференции 21 апреля в медиацентре Псковского агентства информации.

По его словам, работы прошли в рамках программы «Чистая вода». Специалисты не только заменили водонапорную башню, но и обновили некоторые участки сетей водоснабжения.

«Условия зачастую неподъемны для районов, которые слабоваты финансово. Единственный путь завести деньги в район — это все-таки участвовать в этих программах», — заявил Михеев.

С 2019 года в Псковской области реализуется федеральный проект «Чистая вода». Общий объем финансирования составит 1,069 млрд рублей. В рамках проекта в регионе проводятся инвентаризация, строительство и реконструкция объектов водоснабжения.

Согласно планам, к 2024 году в Псковской области качественной питьевой водой будет обеспечено 87,9% населения.