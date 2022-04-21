Мужчина на снегоходе провалился под лед на болоте в Ленобласти

Мужчина на снегоходе провалился под лед на болоте в Лодейнопольском районе Ленинградской области. Об этом сообщило 21 апреля 78.ru со ссылкой на аварийно-спасательную службу региона.

На место прибыли спасатели, они обнаружили пострадавшего, эвакуировали его и помогли добраться до автомобиля. Отмечается, что помощь медиков не потребовалась.

Издание также обращает внимание на то, что за неделю шесть человек погибли на воде в Ленобласти.