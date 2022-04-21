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Мишустин поручил создать отечественный магазин приложений к 1 июня

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Минцифры России должно обеспечить завершение создания отечественного магазина приложений для мобильных устройств до 1 июня. Такое поручение министерству дал глава правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

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Ранее, 15 апреля, сообщалось, что мобильное приложение Альфа-банка удалили из App Store и Google Play.

До этого, 12 апреля, удалили и мобильные приложения «Сбера» из магазина App Store. В банке тогда заверили, что все ранее установленные приложения работают, никаких ограничений по их использованию нет. Однако клиентам порекомендовали не удалять установленные программы.

7 апреля Мишустин заявил, что американские магазины мобильных приложений Аpp Store и Google Play могут вскоре перестать работать в России и пользователи не смогут скачивать приложения. Он обратился к российским разработчикам с призывом создать отечественную альтернативу данным платформам, подчеркнув, что «у нас всё для этого есть, есть элементы экосистемы, которые нужно только доработать».

Ограничения в работе магазинов приложений связаны с санкциями, которые ряд стран вводит в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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