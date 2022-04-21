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Сербия не присоединится к антироссийским санкциям Евросоюза

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Белград не пойдет вслед за Западом по пути ограничительных мер против России, поскольку это поставило бы под угрозу национальные интересы Сербии. Такую позицию сформулировал президент республики Александр Вучич в четверг, 21 апреля, в западной прессе.

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По словам главы Сербии, Белград не будет «занимать чью-либо сторону», даже несмотря на призывы Евросоюза к государствам, стремящимся к членству в сообществе, встать на сторону Брюсселя и вместе с ним ужесточить экономические рестрикции против России.

«Чего хочет [Запад]? Отказа от всех наших национальных интересов, потому что кому-то это выгодно?» — cпрашивает Вучич в разговоре с Financial Times.

Президент Сербии указал, что, когда его страну принуждают сделать выбор в пользу чьих-либо интересов, она выбирает свои собственные.

«Нас бомбили [в 1999 году] 19 стран НАТО и ввели санкции. Мы не вводили санкции против кого бы то ни было, поскольку не верим, что они что-то меняют. Вы можете давить на Сербию и принуждать ее, но это наше искреннее мнение», — добавил Вучич.

17 апреля Вучич также заявлял, что Сербия считает любые санкции аморальными и бессмысленными, а потому не намерена присоединяться ко всеобщему давлению на Россию. Кроме того, он посчитал нужным напомнить, что Россия всегда поддерживала Сербию в вопросах территориальной целостности и защиты национальных интересов.

Ранее в этот день Вучич встретился с послом РФ Александром Боцан-Харченко и заверил дипломата, что его страна продолжит традиционные дружеские и партнерские отношения с Россией и Китаем.

В свою очередь в Китае 9 апреля заявили, что президент Сербии проявил смелость, признавшись в поддержке исключения России из Совета по правам человека Организации Объединенных Наций (СПЧ ООН) под санкционным давлением Запада. В китайской прессе отметили, что после начала российской спецоперации по защите Донбасса Белград подвергается сильному давлению западных стран, которые пытаются заставить сербскую сторону присоединиться к осуждению и санкциям против Москвы. Сербский лидер объяснил поддержку данного решения западным давлением и шантажом.

8 апреля также стало известно, что Евросоюз исключил Сербию из списка стран, попадающих под санкции за ввоз нефти из РФ, и она продолжит получать поставки российской нефти.

Страны Запада продолжают вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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