Сербия не присоединится к антироссийским санкциям Евросоюза
Белград не пойдет вслед за Западом по пути ограничительных мер против России, поскольку это поставило бы под угрозу национальные интересы Сербии. Такую позицию сформулировал президент республики Александр Вучич в четверг, 21 апреля, в западной прессе.
По словам главы Сербии, Белград не будет «занимать чью-либо сторону», даже несмотря на призывы Евросоюза к государствам, стремящимся к членству в сообществе, встать на сторону Брюсселя и вместе с ним ужесточить экономические рестрикции против России.
«Чего хочет [Запад]? Отказа от всех наших национальных интересов, потому что кому-то это выгодно?» — cпрашивает Вучич в разговоре с Financial Times.
Президент Сербии указал, что, когда его страну принуждают сделать выбор в пользу чьих-либо интересов, она выбирает свои собственные.
«Нас бомбили [в 1999 году] 19 стран НАТО и ввели санкции. Мы не вводили санкции против кого бы то ни было, поскольку не верим, что они что-то меняют. Вы можете давить на Сербию и принуждать ее, но это наше искреннее мнение», — добавил Вучич.
17 апреля Вучич также заявлял, что Сербия считает любые санкции аморальными и бессмысленными, а потому не намерена присоединяться ко всеобщему давлению на Россию. Кроме того, он посчитал нужным напомнить, что Россия всегда поддерживала Сербию в вопросах территориальной целостности и защиты национальных интересов.
Ранее в этот день Вучич встретился с послом РФ Александром Боцан-Харченко и заверил дипломата, что его страна продолжит традиционные дружеские и партнерские отношения с Россией и Китаем.
В свою очередь в Китае 9 апреля заявили, что президент Сербии проявил смелость, признавшись в поддержке исключения России из Совета по правам человека Организации Объединенных Наций (СПЧ ООН) под санкционным давлением Запада. В китайской прессе отметили, что после начала российской спецоперации по защите Донбасса Белград подвергается сильному давлению западных стран, которые пытаются заставить сербскую сторону присоединиться к осуждению и санкциям против Москвы. Сербский лидер объяснил поддержку данного решения западным давлением и шантажом.
8 апреля также стало известно, что Евросоюз исключил Сербию из списка стран, попадающих под санкции за ввоз нефти из РФ, и она продолжит получать поставки российской нефти.
Страны Запада продолжают вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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