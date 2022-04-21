Обвинение запросило для Рашкина 3,5 года условно по делу о незаконной охоте

Прокурор запросил для депутата КПРФ Валерия Рашкина 3,5 года условно с назначением испытательного срока 4,5 года по делу о незаконной охоте в Саратовской области. Об этом 21 апреля сообщил адвокат Рашкина Мухамед Биджев.

«Валерию Федоровичу запросили 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4,5 года. В отношении второго фигуранта, Александра Гношева, запросили штраф в размере 1 млн рублей», — сказал адвокат.

Оглашение приговора запланировано на 22 апреля. Дело рассматривает Калининский суд Саратовской области.

18 апреля депутат Госдумы от КПРФ Ольга Акимова рассказала, что Рашкин уже выплатил все положенные компенсации, однако слушания по его делу продолжаются каждый день.

29 октября 2021 года Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями во время рейда обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.

Только 19 ноября парламентарий признался, что застрелил лося, заявив, что он якобы перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Он подчеркнул, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию. 22 ноября депутат согласился с доводами, что он охотился в лесу незаконно, а также отметил, что не проверял, есть ли у него разрешение на охоту.

25 марта 2022-го Рашкин возместил ущерб в 628 тыс. рублей по делу о незаконной охоте.

11 апреля сообщалось, что суд в Москве отклонил апелляционную жалобу Валерия Рашкина на действия Государственной думы, принявшей решение о лишении его депутатской неприкосновенности. Поводом для иска стал недопуск адвокатов Рашкина на заседание Госдумы 25 ноября 2021 года, на котором с него сняли неприкосновенность.