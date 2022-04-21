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Ozon собрался увеличить товарооборот на 80%

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Онлайн-ритейлер Ozon планирует увеличить товарооборот на 80% в текущем году, заявил финдиректор компании Игорь Герасимов.

По его словам, в 2021 году Ozon «удвоил свои мощности по складам, утроил количество пунктов выдачи заказов, увеличил количество курьеров и много инвестировал в IT-инфраструктуру». Благодаря этим инвестициям, продолжил Герасимов, в 2022 году у компании «есть большой запас по росту бизнеса».

Он добавил, что даже в условиях ухода с российского рынка ряда компаний у покупателей остается широкий выбор товаров, который в Ozon обеспечивается за счет большого числа продавцов — их более 90 тыс. В текущих условиях бизнес-модель онлайн-площадки оказалась устойчивее, чем у многих ритейлеров.

«В марте мы видели всплеск продаж: люди активно закупались крупногабаритной техникой, импортной электроникой и даже собачьими кормами — всем тем, чего они опасались лишиться в скором будущем», — рассказал финдиректор. В апреле, подчеркнул он, оттока покупателей также не наблюдается, однако они «переключились на другие покупки».

Герасимов допускает, что в дальнейшем потребительский спрос в России может снизиться из-за сложной экономической ситуации, но на е-commerce эти факторы мало влияют.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов отметил высокую финансовую устойчивость Ozon. На балансе компании — более $1 млрд. Этих средств, по оценке эксперта, должно хватить и на поддержание операционной деятельности, и на развитие компании, учитывая, что основной объем инвестиций был сделан в прошлом году.

С целью сокращения расходов Ozon проводит точечную оптимизацию. Например, компания объявила о закрытии «Ozon Услуги» и реферальной программы (системы вознаграждений за привлечение покупателей на платформу). О массовых сокращениях речь не идет: сейчас Ozon набирает дополнительный персонал, в частности, в расширяющиеся логистические центры и в IT-лабораторию.

В 2021 году Ozon увеличил оборот от продажи товаров и услуг до 448 млрд рублей.

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