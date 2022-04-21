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В освобожденных районах Харьковской области могут провести референдум о будущем региона

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После стабилизации ситуации в Харьковской области может пройти референдум о политическом будущем региона. Об этом 21 апреля заявил глава временной гражданской администрации области Виталий Ганчев.

Спецоперация в Донбассе 21 апреля. Текстовая трансляция
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«Когда вся территория будет денацифицирована и освобождена [от украинских военных], тогда будет принято и решение о проведении, скорее всего, среди населения опроса, референдума», — сказал он «РИА Новости».

Ганчев также рассказал, что среди местного населения распространены термины «та Украина», которая «была еще до операции, то есть нацифицированная», и «новая Украина» — свободная от националистов.

Ранее в этот день сообщалось, что военные Луганской Народной Республики (ЛНР) вышли на границу Харьковской области и открыли дорогу на Харьков. Это облегчит доставку гуманитарной помощи в освобожденные районы региона.

Кроме того, стало известно, что в ближайшие несколько дней намечены запуск тепловой электрической станции в городе Счастье в ЛНР и подключение к ней обесточенных Киевом районов Харьковской области.

17 апреля в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие доставили более 50 т гуманитарной помощи нуждающимся жителям Харьковской области.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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