Прямой эфир

Москва представила цифровой сервис для поддержки импортозамещения

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Цифровая платформа i.moscow Московского инновационного кластера объявила о создании нового сервиса «Свои технологии». Он объединил разные решения по поддержке предприятий, участвующих в импортозамещении. Агрегатор помогает отечественным бизнесменам найти необходимые инструменты и деловых партнеров для развития своего дела, в том числе поставщиков из числа российских компаний, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«В новом разделе на платформе i.moscow собраны все существующие в городе инструменты для импортозамещения. Это не только меры финансовой поддержки, но и сервисы по поиску партнеров, специалистов, помещений, технологий и инвестиций», — сообщила Сергунина. По ее словам, сейчас сервис объединяет 11 программ, и их список будет пополняться.

Сервис «Свои технологии» разделен на тематические разделы, которые помогут предпринимателям найти все необходимое в соответствии с индивидуальными потребностями бизнеса. Так, раздел «Маркетплейсы Москвы» содержит каталог продуктов и услуг отечественных компаний и на сегодня объединяет свыше 500 тысяч продуктов и около 100 тысяч услуг. Отдельные разделы сервиса посвящены поискам заказов, подрядчиков, партнеров, технологичных решений. Кроме того, здесь же можно получить информацию обо всех мерах финансовой поддержки технологического предпринимательства, действующих сегодня в Москве, включая гранты, льготные кредиты, инвестиционные ваучеры и возврат расходов на развитие производства.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022