Москва представила цифровой сервис для поддержки импортозамещения

Цифровая платформа i.moscow Московского инновационного кластера объявила о создании нового сервиса «Свои технологии». Он объединил разные решения по поддержке предприятий, участвующих в импортозамещении. Агрегатор помогает отечественным бизнесменам найти необходимые инструменты и деловых партнеров для развития своего дела, в том числе поставщиков из числа российских компаний, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«В новом разделе на платформе i.moscow собраны все существующие в городе инструменты для импортозамещения. Это не только меры финансовой поддержки, но и сервисы по поиску партнеров, специалистов, помещений, технологий и инвестиций», — сообщила Сергунина. По ее словам, сейчас сервис объединяет 11 программ, и их список будет пополняться.

Сервис «Свои технологии» разделен на тематические разделы, которые помогут предпринимателям найти все необходимое в соответствии с индивидуальными потребностями бизнеса. Так, раздел «Маркетплейсы Москвы» содержит каталог продуктов и услуг отечественных компаний и на сегодня объединяет свыше 500 тысяч продуктов и около 100 тысяч услуг. Отдельные разделы сервиса посвящены поискам заказов, подрядчиков, партнеров, технологичных решений. Кроме того, здесь же можно получить информацию обо всех мерах финансовой поддержки технологического предпринимательства, действующих сегодня в Москве, включая гранты, льготные кредиты, инвестиционные ваучеры и возврат расходов на развитие производства.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.