Суд оштрафовал Google на 7 млн рублей за ролики с призывами к терроризму в РФ

Суд оштрафовал компанию Google за публикацию роликов на YouTube с призывами совершать теракты и диверсии в РФ. По решению суда от 21 апреля компании назначен штраф в размере 7 млн рулей. Об этом в Telegram сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции.

«Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы по делу № 5-912/22 об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ в отношении организации Google LLC — Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — уточнила пресс-служба.

Кроме того, ранее в четверг сообщалось, что Таганский районный суд Москвы оштрафовал Google на 4 млн рублей. Компанию признали виновной в неудалении запрещенной в РФ информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ). Речь идет о неудалении фейков о спецоперации по защите Донбасса.

По данным суда, принадлежащий Google видеохостинг YouTube публиковал ролики с недостоверной информацией. В публикациях, в частности, говорилось о якобы имевшихся у Службы безопасности Украины перехватах телефонных разговоров российских военных с родственниками, где они сообщают о больших потерях.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в интервью «Известиям» 14 апреля рассказал, что если YouTube будет нарушать законы России, то его ждет блокировка. Он считает видеохостинг качественной площадкой, но отмечает, что YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе спецоперации.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала пользователей «быстрее сохранять контент» и переносить его с YouTube на российские платформы. В то же время 10 апреля российские разработчики программного обеспечения Juice Development объявили о запуске сервиса по переносу YouTube-каналов в соцсеть «ВКонтакте».

7 апреля Роскомнадзор объявил о решении ввести в отношении компании Google меры понуждения информирующего и экономического характера за несоблюдение законодательства России. Речь идет о запрете на распространение рекламы компании и ее информационных ресурсов.

31 марта глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что YouTube заблокировал почти все российские информационные, политические, новостные каналы.

Блокировка YouTube российских информационных ресурсов последовала в ответ на операцию с целью защиты мирного населения Донбасса, которую президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято в связи с обострением ситуация в Донбассе, где с середины февраля участились обстрелы со стороны украинских военных.

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