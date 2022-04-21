Один человек погиб и шестерых спасли при пожаре в Новосибирске

При пожаре в многоквартирном доме в Новосибирске погиб человек, еще шестерых удалось спасти. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Информация о возгорании поступила в ведомство 21 апреля в 9:04 (5:04 по мск). Прибывшее через 8 минут подразделение установило, что горит квартира на седьмом этаже дома на Северо-Чемском жилмассиве.

Сотрудники МЧС вынесли из квартиры мужчину в бессознательном состоянии. Спасти его не удалось, через некоторое время медики констатировали смерть человека.

С верхних этажей спасатели эвакуировали шесть человек, в том числе одного ребенка. Для этого были использованы спецустройства и лестничные марши. Еще восемь жителей вывели на свежий воздух, пишет издание VN.ru.

Площадь пожара составила 12 кв. м. Причины возгорания предстоит установить дознавателям МЧС и следователям Следственного комитета. Как сообщила представитель регионального СУ СКР Екатерина Петрушина, ведомство уже организовало уголовно-процессуальную проверку. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

В ночь на 19 апреля пожар произошел в частном доме в поселке Авиатор в Барнауле. В сгоревшем здании спасатели обнаружили тела двух женщин и мужчины.