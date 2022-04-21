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В МИЦ «Известия» спрогнозируют результаты выборов во Франции

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22 апреля в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему: «Выборы во Франции: чего ждать от нового президента?».

Участники:

  • Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ;
  • Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай» (онлайн);
  • Екатерина Нарочницкая, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, руководитель Центра исследований Фонда исторической перспективы;
  • Сергей Федоров, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН;
  • Дмитрий де Кошко, политолог, публицист, общественный деятель (онлайн).

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.

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