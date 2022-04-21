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Путин отменил штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе

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Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг, 21 апреля, в ходе беседы с главой Министерства обороны Сергеем Шойгу приказал отменить штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе таким образом, «чтобы муха не пролетела».

Его отмену глава государства объяснил тем, что нужно сохранить жизни военнослужащих Российской Федерации.

«Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным, приказываю отменить. Это тот случай, когда мы должны думать — то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, — о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела», — дал поручение Путин.

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Глава Минобороны сказал президенту РФ, что боевики Украины благополучно заблокированы на территории «Азовстали».

«На сегодня весь Мариуполь находится под контролем российской армии, Народной милиции Донецкой Народной Республики, а территория завода «Азовсталь» с находящимися [там] остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована», — заверил он.

Также Шойгу подчеркнул, что до конца операции по установлению контроля «Азовстали» осталось три-четыре дня.

18 апреля стало известно о начале активной фазы штурма завода «Азовсталь» силами российских военнослужащих и бойцов Народной милиции Донецкой Народной Республики.

19 апреля Минобороны РФ предложило украинским формированиям на комбинате «Азовсталь» сдаться. План был предложен из-за катастрофического положения на заводе, а также в связи с гуманными принципами. Всем сложившим оружие гарантируется сохранение жизни.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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