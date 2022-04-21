Власти отвергли угрозу утечки химвеществ после пожара на заводе в Кинешме

Жилым кварталам в Кинешме (Ивановская область) не угрожает распространение химических веществ с Дмитриевского химзавода, где произошел пожар. Об этом 21 апреля сообщили в правительстве региона.

«Опасности распространения огня на жилые районы нет. По оценке работающих спасательных служб, опасности утечки и распространения химических веществ с производства нет», — сказано в сообщении.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили о проведении лабораторных исследований атмосферного воздуха на содержание вредных химических веществ на границе санитарно-защитной зоны предприятия и жилой застройки с учетом направления ветра.

«В настоящее время отобранные пробы находятся в работе. Состояние и качество атмосферного воздуха находятся на постоянном контроле управления», — говорится в сообщении.

О пожаре на заводе сообщалось ранее в этот день. В областном правительстве уточнили, что возгорание произошло в неэксплуатируемом цехе ангарного типа. По данным региональной власти, в результате происшествия пострадал один человек, его с ожогом доставили в медучреждение.

Позже стало известно, что открытое горение на химзаводе на площади 1 500 кв. м ликвидировано.