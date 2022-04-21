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Сыктывкарская полиция раскрыла кражу телевизора по горячим следам

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Полиция Сыктывкара раскрыла квартирную кражу по горячим следам. Об этом сообщило 21 апреля ИА «Комиинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Собственник жилого помещения, который сдавал комнату в аренду, обратился в сыктывкарскую полицию. По его словам, он обнаружил, что дверь в квартиру выбита и похищен телевизор стоимостью около 10 тыс. рублей. Сообщается, что наниматели вернулись домой позже хозяина, поэтому не смогли объяснить произошедшее, но утверждали, что закрыли дверь на ключ, прежде чем ушли.

Для выяснения обстоятельств сотрудники патрульно-постовой службы провели поквартирный обход. Оказалось, что в одну из комнат была открыта дверь, в помещении спал мужчина, а посередине стоял телевизор, схожий по описанию и марке с украденным. Сосед потерпевших отрицал свою причастность к ограблению и утверждал, что нашел выброшенный» телевизор рядом с домом.

Однако эксперты-криминалисты установили причастность подозреваемого к произошедшему: на поврежденной двери остались следы обуви и его отпечатки пальцев.

Следственное управление УМВД России по Сыктывкару возбудило уголовное дело в отношении мужчины по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3, ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

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