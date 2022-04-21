Криптобиржа Binance ограничит доступ пользователей из России

Для граждан России, чьи активы на криптобирже Binanceу превышают €10 тыс., будет ограничен доступ к площадке. Об этом говорится в сообщении биржи в четверг, 21 апреля.

Такие меры руководство площадки приняло в соответствии с пятым пакетом ограничительных мер Евросоюза против Российской Федерации, однако полностью прекращать работу в РФ оно не собирается.

Сообщается, что аккаунты пользователей, у кого общая сумма на счете будет превышать €10 тыс., переключатся в режим «только для вывода средств». Такие клиенты не смогут торговать на бирже или пополнять свои счета, а на закрытие позиций будет дано 90 дней.

Руководство компании подчеркивает, что ограничения вводятся на неопределенный срок, до дальнейшего уведомления.

Однако криптобиржа оставляет новым пользователям, чей баланс меньше €10 тыс., возможность регистрироваться при выполнении всех соответствующих процедур верификации. Помимо этого действующими останутся аккаунты тех клиентов, которые проживают за пределами России.

20 апреля Федеральная налоговая служба (ФНС) заявила, что российским компаниям могут разрешить расчеты за экспортно-импортные операции в криптовалюте. Покупать и продавать ее для совершения подобных сделок можно будет только на криптобиржах.

19 апреля представители компании Positive Technologies сообщили, что по сравнению с 2020 годом количество атак на криптобиржи за 2021 год выросло на 44%, а сумма похищенных таким образом средств выросла до $14 млрд.

На фоне операции по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля, Москва столкнулась с санкциями стран Запада. 1 марта Великобритания ввела ограничения против корреспондентских счетов Сбербанка, а также запретила клиринговые операции в фунтах. Постпреды стран Евросоюза договорились отключить от системы межбанковских платежей SWIFT ВТБ, Промсвязьбанк, Совкомбанк, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк и ВЭБ.РФ. Санкционные Сбербанк и Газпромбанк не попали в этот список. Сбербанк решил уйти с европейского рынка.

В конце февраля Вашингтон также наложил санкции на ряд российских компаний с госучастием или важных для экономики организаций и еще на «две компании с преобладанием частного капитала». В перечень попали Газпромбанк, Альфа-банк, Сбербанк, банк «Открытие», Совкомбанк, ВТБ, Россельхозбанк, Московский кредитный банк (МКБ) и Новикомбанк.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. На следующий день документы были ратифицированы.

24 февраля Россия начала специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. После этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение. Также он разорвал дипломатические отношения с РФ.

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