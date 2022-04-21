Подозреваемый в подготовке теракта на железной дороге в Симферополе арестован
Задержанный по подозрению в подготовке теракта на железной дороге в Симферополе арестован судом Крыма на два месяца. Об этом 21 апреля ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
«Да, арестован накануне на два месяца», — сказал он.
Ранее в четверг стало известно о задержании ФСБ сторонника «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ), который планировал подрыв железной дороги.
У задержанного изъяты два самодельных взрывных устройства (СВУ) общей массой 3 кг, два электродетонатора, схема закладки СВУ под железнодорожное полотно, экстремистская литература, флаг и пропагандистские листовки крымско-татарского исламского добровольческого батальона «Крым».
Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывных устройств.