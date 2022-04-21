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Spiegel спрогнозировало отставку Шольца из-за его позиции по Украине

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Канцлер Германии Олаф Шольц рискует уйти в отставку из-за вопроса о дополнительных поставках Германией тяжелого вооружения Киеву. Об этом в четверг, 21 апреля, пишет немецкое издание Spiegel.

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Он будет вынужден просить у парламента вотум доверия в том случае, если оппозиция решит голосовать за предоставление оружия Киеву. Отмечается, что глава немецкой партии ХДС Фридрих Мерц может предложить на следующей неделе на пленарном заседании поставлять тяжелое вооружение Киеву.

«Позиция Шольца будет так ослаблена, что ему фактически пришлось бы просить вотума доверия, то есть обеспечить себе большинство в бундестаге. Ощутимый государственный кризис — и в разгар крупнейшего за последние десятилетия внешнеполитического кризиса? Мерц должен взвесить все последствия», — подчеркнули авторы материала.

Отмечается, что будут пересмотрены позиции всех главных политических сил республики, хотя Союз ХДС и ХСС готов объединиться с основным курсом Шольца и «не ерничать по мелочам».

«Если парламентская группа ХДС и ХСС внесет свое предложение сейчас, это будет означать отказ от прежнего курса. Но это было бы даже больше — своего рода сигнал к свержению канцлера. Учитывая критику Шольца из рядов его же партии, не исключено, что предложение может даже получить большинство в бундестаге. И это по вопросу, который явно касается курса главы правительства», — говорится в статье.

19 апреля Шольц заявил о том, что у минобороны Германии истощились запасы вооружений, которые могут быть поставлены Украине. Канцлер отметил, что список вооружения для Киева разрабатывается совместно с немецкими производителями и украинским правительством.

13 апреля эксперт фракции Свободной демократической партии по вопросам обороны Маркус Фабер сообщил, что правящая в стране коалиция (СвДП, Социал-демократическая партия Германии и «Зеленые») договорилась о поставках тяжелых вооружений Украине. В марте в российском МИДе призвали Евросоюз и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину.

О начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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