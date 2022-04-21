Wikimedia в РФ грозит штраф в 8 млн рублей из-за статей о Буче

Некоммерческому фонду Wikimedia Foundation Inc. (управляет инфраструктурой, на которой работает «Википедия») грозит штраф в 8 млн рублей из-за статей о спецоперации по защите Донбасса и событиях в Буче. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил источник ТАСС.

«В отношении Wikimedia Роскомнадзор составил два протокола по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенной в РФ информации). Поводом к этому послужили семь статей «Википедии», в том числе об операции ВС РФ на Украине, [президенте РФ] Владимире Путине и о событиях в городе Буче. Организации грозит до 8 млн рублей штрафа», — сказал он.

15 апреля Мировой суд зарегистрировал два административных протокола в отношении Wikimedia. Претензии к ресурсу связаны с отказом удалить недостоверную информацию о спецоперации.

5 апреля Роскомнадзор направил «Википедии» требования об удалении недостоверной информации о военной операции России. Также ведомство указало на то, что администрация интернет-ресурса игнорирует требования об удалении недостоверных материалов.

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко в беседе с «Известиями» сказал, что портал обязан соблюдать российское законодательство, как и другие платформы. Он подчеркнул, что Роскомнадзор не делает мгновенных блокировок ресурсов, он высылает протоколы, в которых указывает на нарушения и дает сроки на их устранение.

2 и 29 марта «Википедии» также было направлено требование удалить фейки о событиях на Украине. Ведомство считает, что авторы статей специально дезинформируют пользователей ресурса «откровенно ложной информацией», продвигая исключительно антироссийскую интерпретацию событий, а сам ресурс стал новой линией постоянных информационных атак на россиян.

В начале апреля украинская сторона начала распространять сообщения о большом числе жертв среди мирного населения в Буче якобы из-за действий российских военных. В Минобороны РФ назвали это очередной провокацией. Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны, это хорошо срежиссированное трагическое шоу.

5 апреля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе пресс-конференции представил журналистам доказательства постановочного характера распространенных украинской стороной сведений о произошедшем в городе Буче.

24 февраля Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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