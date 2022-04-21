Прямой эфир

Wikimedia в РФ грозит штраф в 8 млн рублей из-за статей о Буче

Источник сообщил, что Wikimedia в РФ грозит штраф в 8 млн из-за статей о событиях в Буче
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Некоммерческому фонду Wikimedia Foundation Inc. (управляет инфраструктурой, на которой работает «Википедия») грозит штраф в 8 млн рублей из-за статей о спецоперации по защите Донбасса и событиях в Буче. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил источник ТАСС.

Прилетели фейки: россияне продолжают верить ложным новостям
Эксперты рекомендуют обучать распознаванию лжи с детства

«В отношении Wikimedia Роскомнадзор составил два протокола по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенной в РФ информации). Поводом к этому послужили семь статей «Википедии», в том числе об операции ВС РФ на Украине, [президенте РФ] Владимире Путине и о событиях в городе Буче. Организации грозит до 8 млн рублей штрафа», — сказал он.

15 апреля Мировой суд зарегистрировал два административных протокола в отношении Wikimedia. Претензии к ресурсу связаны с отказом удалить недостоверную информацию о спецоперации.

5 апреля Роскомнадзор направил «Википедии» требования об удалении недостоверной информации о военной операции России. Также ведомство указало на то, что администрация интернет-ресурса игнорирует требования об удалении недостоверных материалов.

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко в беседе с «Известиями» сказал, что портал обязан соблюдать российское законодательство, как и другие платформы. Он подчеркнул, что Роскомнадзор не делает мгновенных блокировок ресурсов, он высылает протоколы, в которых указывает на нарушения и дает сроки на их устранение.

2 и 29 марта «Википедии» также было направлено требование удалить фейки о событиях на Украине. Ведомство считает, что авторы статей специально дезинформируют пользователей ресурса «откровенно ложной информацией», продвигая исключительно антироссийскую интерпретацию событий, а сам ресурс стал новой линией постоянных информационных атак на россиян.

В начале апреля украинская сторона начала распространять сообщения о большом числе жертв среди мирного населения в Буче якобы из-за действий российских военных. В Минобороны РФ назвали это очередной провокацией. Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны, это хорошо срежиссированное трагическое шоу.

5 апреля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе пресс-конференции представил журналистам доказательства постановочного характера распространенных украинской стороной сведений о произошедшем в городе Буче.

24 февраля Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022